Il Napoli saluta la Champions con una prestazione deludente. La squadra ha giocato male e non è riuscita ad andare avanti, nonostante il mercato da ricchi che aveva fatto durante l’estate. Ora si cercano le responsabilità di una stagione fallimentare in Europa.

È finita. Il Napoli va a casa. È fuori dalla Champions. Ha perso 3-2 in casa contro il Chelsea dopo essere stato avanti 2-1 e aver accarezzato il sogno di andare ai playoff. Ma non può bastare una partita giocata da Champions. Probabilmente l’unica, assieme a quella contro lo Sporting. Una su otto, al massimo due. Il Napoli ha giocato malissimo questa Champions, anche quando non era flagellato dagli infortuni. E il principale imputato, diremmo anche l’unico, non può che essere Antonio Conte che aveva l’occasione per liberarsi dell’etichetta di tecnico poco adatto all’Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli va a casa, ha giocato una pessima Champions dopo un mercato da ricchi: è l’ora delle responsabilità

Dopo la recente vittoria, il Napoli si trova ad affrontare diverse questioni aperte, tra cui il mercato, gli infortuni e le responsabilità.

