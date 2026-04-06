I Pasdaran avvertono | le condizioni di transito sullo stretto di Hormuz non torneranno quelle di prima

Le forze navali dei Guardiani della rivoluzione stanno ultimando i preparativi per le nuove condizioni di transito nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno annunciato che le modalità di attraversamento di questa zona non torneranno alle precedenti. Le operazioni sono in corso di implementazione e riguardano le modalità di passaggio attraverso questa arteria strategica. Nessuna indicazione è stata data sui tempi di attuazione ufficiale delle nuove regole.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Le forze navali dei Guardiani della rivoluzione stanno completando i preparativi operativi per attuare le nuove condizioni di transito dallo Stretto di Hormuz. A renderlo noto è stato lo stesso esercito dei Pasdaran che parla di un "nuovo ordine del Golfo persico". "Le condizioni di transito non torneranno mai a quelle precedenti l'inizio della guerra, in modo particolare per Usa e Israele", si precisa. L'Iran non intende riaprire lo Stretto di Hormuz in cambio di una "tregua temporanea", ha riferito una fonte autorevole del regime citata dall'agenzia Reuters, come si legge su Times of Israel. 🔗 Leggi su Today.it Mentre Trump da un ultimatum all’Iran sullo stretto di Hormuz, i Pasdaran minacciano la chiusura totaleRischio di un’ulteriore escalation della guerra, dopo l’ultimatum di Trump all’Iran: “Apra Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali nucleari”. Iran, esplosioni in diverse città. Il palazzo distrutto sullo stretto di Hormuz: i Pasdaran negano la morte di un generale – I videoDue esplosioni si sono verificate nelle ultime ore in Iran, causando diverse vittime. Temi più discussi: I pasdaran dichiarano chiuso lo Stretto di Hormuz, Trump valuta l’invio di 10mila soldati; Iran: I pasdaran attaccano il datacenter di Amazon in Bahrein; Attacco a datacenter Amazon nel Bahrein, pasdaran rivendicano. Fine crisi mai. I Pasdaran di Teheran: Hormuz non tornerà più come primaL'annuncio delle Guardie rivoluzionarie: Lo stretto di Hormuz non tornerà mai più al suo stato precedente, soprattutto per ... huffingtonpost.it I pasdaran avvertono: «Lo Stretto di Hormuz è chiuso». Trump valuta l’invio di 10mila soldati«Traffico vietato da e verso i porti degli alleati e dei sostenitori dei nemici israeliani-americani», navi costrette a tornare indietro ... unionesarda.it Gli esperti nucleari, tra cui Richard Nephew della Columbia University, avvertono che il materiale è stoccato in cilindri pesanti e complessi da trasportare, situati sotto le macerie dei siti di Isfahan e Natanz facebook