Iran esplosioni in diverse città Il palazzo distrutto sullo stretto di Hormuz | i Pasdaran negano la morte di un generale – I video

Un’esplosione ha sconvolto la città di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo Persico. Un edificio di otto piani è stato colpito e distrutto, ma ancora non ci sono conferme sulla presenza di vittime o dettagli precisi. Nei giorni scorsi, sono arrivate notizie di esplosioni in diverse città dell’Iran, mentre i Pasdaran negano che un generale sia morto. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

Un’esplosione ha colpito un edificio di otto piani nella città portuale iraniana di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo, secondo quanto riferito dalla televisione di Stato iraniana citata dall’Ansa-Afp. La deflagrazione ha devastato due piani dell’edificio situato in Moallem Boulevard, danneggiando anche diversi veicoli e negozi nelle vicinanze. Si sospetta che possano esserci vittime a causa dell’impatto. Sul luogo sono immediatamente intervenute le squadre di soccorso e i vigili del fuoco per prestare assistenza, ma al momento le autorità non hanno ancora chiarito cosa abbia provocato l’esplosione.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Hormuz Strait Iran, sequestrata petroliera straniera in Stretto Hormuz Iran, nucleare e nuove alleanze: Putin e Modi rilanciano la via diplomatica mentre sale la tensione nello Stretto di Hormuz Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Hormuz Strait Argomenti discussi: Esplosione in Iran, sette feriti; Si sono recati sulla tomba per commemorare la morte del generale ucciso Qasem Soleiman, 70 persone muoiono in due esplosioni in Iran; Potenti esplosioni a Doha, in Qatar, gli israeliani affermano che l'Iran ha lanciato missili contro una base militare statunitense; Iran, nuovo murale contro Usa in piazza a Teheran: jet danneggiati su portaerei con slogan Chi semina vento raccoglie tempesta - VIDEO. Media Iran, esplosione in edificio a Bandar Abbas, sulla costa del Golfo(ANSA) - TEHERAN, 31 GEN - I media di stato iraniani riferiscono di un' esplosione in un edificio di un porto del Golfo. La causa è ancora sconosciuta. L'esplosione si è verificata in un edificio nell ... msn.com Media Iran, esplosione in edificio porto Golfo, causa sconosciutaNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch #Iran Enormi esplosioni a #Lavizan nella Capitale #Teheran. Mi sto esercitando credo che va bene così... facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.