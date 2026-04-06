I numeri dell' elisoccorso a Bologna | interventi pazienti e quanti minuti in volo

Il servizio di elisoccorso a Bologna compie quarant’anni, dal primo volo del 14 giugno 1986 dall’Ospedale Maggiore. Nel corso degli anni, il servizio si è esteso a tutta la regione, garantendo interventi in ogni momento della giornata. I dati recenti indicano numeri significativi di interventi, pazienti assistiti e minuti di volo effettuati, testimonianza di un servizio fondamentale per la sanità locale.

Il 2025 si è chiuso con 2.300 missioni di emergenza e un totale di 100.805 minuti di volo. Sono stati 2.963 i pazienti soccorsi, la maggior parte dei quali colpiti da patologie "tempo-dipendenti" come traumi gravi, arresti cardiaci e ictus, dove la rapidità dell'intervento fa la differenza tra la vita e la morte. Il costo del servizio è stato di 24,6 milioni di euro, una cifra che l’amministrazione regionale rivendica: “Siamo orgogliosi di questo servizio di straordinaria importanza garantito dal nostro sistema sanitario pubblico”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi. “È grazie alle donne e agli uomini che lo operano se ogni anno salviamo tante vite. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Elisoccorso, la Regione celebra i 40 anni: nel 2025 quasi 3.000 pazienti e oltre 100 mila minuti di voloL'organizzazione oggi può contare su quattro elicotteri di ultima generazione e 278 piazzole di atterraggio e decollo su tutto il territorio Da quel...

Umbria, i numeri dell'elisoccorso: in due anni oltre mille interventi operativiOltre mille servizi operativi in due anni di attività, con numerosi interventi in condizioni estreme e un centinaio di missioni in notturna.

Temi più discussi: I protagonisti dell’Elisoccorso di Bologna nel documentario Non Siamo Angeli, da oggi disponibile su Lepida Tv; Emilia-Romagna: il servizio di elisoccorso continua a crescere; Elisoccorso del 118, Modena prima provincia per utilizzo. Servizio sempre più centrale; Quasi tremila pazienti soccorsi in un anno dall'elicottero del 118: a Ravenna l'unica 'base' della Romagna.

Quarant’anni di elisoccorso: numeri record anche in Romagna, 592 missioni nel 2025Sono stati 2.300 i servizi di emergenza in elisoccorso del 118 dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2025, di cui 951 effettuati dalla centrale operativa Emilia Est (di cui 573 con Eli Bologna e 378 Con Eli ... altarimini.it

Elisoccorso, in Emilia-Romagna quasi 3mila pazienti soccorsi nel 2025Continua a crescere in Emilia-Romagna il servizio di elisoccorso del 118, che nel 2025 ha registrato un ulteriore consolidamento sia sul piano ... chiamamicitta.it

#PassioneStadiFOCUS BRUSCA FRENATA A BOLOGNA Se per Padova abbiamo celebrato un traguardo, a Bologna il clima è decisamente diverso e la situazione è molto complessa dopo le decisioni dell'amministrazione comunale del 10 Febbraio 2 facebook

Virtus Bologna continua a perdere, cade in casa con il Venezia: resta prima ma si accorciano le lunghezze con le altre x.com