Umbria i numeri dell' elisoccorso | in due anni oltre mille interventi operativi
In Umbria, l'elisoccorso ha effettuato oltre mille interventi in due anni, coinvolgendo situazioni di emergenza e condizioni difficili. Tra queste, circa cento missioni sono state svolte durante le ore notturne. I dati relativi alle operazioni mostrano un volume consistente di interventi che testimoniano l'attività svolta dalla struttura in questo periodo.
Oltre mille servizi operativi in due anni di attività, con numerosi interventi in condizioni estreme e un centinaio di missioni in notturna.Questo il bilancio dell'attività dell'elisoccorso del 118 "Nibbo", entrato a far parte della rete dell'emergenza urgenza dell'Umbria il primo marzo 2024. In. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
