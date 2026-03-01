Umbria i numeri dell' elisoccorso | in due anni oltre mille interventi operativi

In Umbria, l'elisoccorso ha effettuato oltre mille interventi in due anni, coinvolgendo situazioni di emergenza e condizioni difficili. Tra queste, circa cento missioni sono state svolte durante le ore notturne. I dati relativi alle operazioni mostrano un volume consistente di interventi che testimoniano l'attività svolta dalla struttura in questo periodo.