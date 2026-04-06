Lo stretto di Hormuz è attualmente aperto, purché si paghi il canone richiesto. La zona, che rappresenta un passaggio strategico per il traffico marittimo, è al centro di tensioni geopolitiche, con l'Iran che la utilizza come leva nelle trattative internazionali. Nonostante le tensioni, le navi continuano a transitare, a patto di rispettare le condizioni imposte dal paese che controlla l’area.

Tra le navi che sono state segnalate di recente per aver compiuto senza problemi la traversata dello Stretto di Hormuz, una appartiene alla compagnia CMA CGM, il cui quartier generale è a Marsiglia. Questa società è uno dei giganti al vertice della classifica mondiale degli armatori. Guidata da Rodolphe Saadé, appartiene da due generazioni alla dinastia franco-libanese dei Saadé. Negli ambienti della marina mercantile si mormora che per avere la garanzia di un transito sicuro abbia pagato un pedaggio all’Iran, ma non esistono conferme ufficiali. Non sarebbe strano: «così fan tutti», si dice nell’ambiente. O quasi tutti? È il segreto di Pulcinella che gli addetti ai lavori conoscono da settimane. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Hormuz? È aperto: basta pagare

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