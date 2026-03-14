Il consiglio comunale di Massa ha approvato una mozione che indica al sindaco e alla giunta di rinegoziare gli accordi con il Comune di Carrara riguardo alla pulizia del fosso Lavello. La richiesta prevede l’ottenimento di dati certi sulla provenienza dei rifiuti per ripartire equamente le spese di bonifica. La proposta si basa sulla volontà di far pagare il 50% a chi inquina.

Il consiglio comunale di Massa ha approvato una mozione che impone al sindaco e alla giunta di rinegoziare gli accordi di pulizia del fosso Lavello con il comune confinante di Carrara, richiedendo dati oggettivi per ripartire le spese di bonifica in base alla reale provenienza dei rifiuti. La decisione, sostenuta dalla Lega e da Fratelli d’Italia contro l’opposizione di centrosinistra, nasce dalla necessità di fermare l’inquinamento idrico causato da un insediamento non autorizzato situato lungo il confine territoriale. L’intervento mira a smontare la logica della spartizione automatica delle spese al 50% tra i due comuni, evidenziando come i dati empirici raccolti nel 2019 tramite panne galleggianti abbiano già dimostrato che la maggior parte dei detriti proviene dal campo rom situato sul lato carrarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa: basta pagare il 50%. Chi inquina paga!

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