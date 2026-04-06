Honor ha presentato il nuovo modello Magic 9, un smartphone Android che si distingue per le capacità di registrazione video. La collaborazione con ARRI, azienda nota nel settore cinematografico, ha portato a un comparto fotografico avanzato, con funzionalità di livello professionale. Il dispositivo mira a competere con altri modelli di fascia alta, offrendo strumenti per la ripresa video di qualità elevata direttamente dallo smartphone.

Honor lancia la sfida al dominio Apple nella registrazione video con il nuovo Honor Magic 9, puntando su un comparto imaging di livello cinematografico grazie alla collaborazione con ARRI. La partnership, evoluzione di quanto annunciato al Mobile World Congress 2026, promette di portare la celebre ARRI Image Science direttamente sui dispositivi consumer. Storicamente, Apple ha mantenuto un vantaggio nella resa video e nella scienza del colore, diventando il riferimento per i creator. Honor Magic 9 mira a colmare questo gap offrendo un’esperienza che valorizza la qualità dei video più della corsa alle specifiche tecniche. Con ARRI al fianco, gli utenti possono aspettarsi riprese più fedeli, gestione del colore avanzata e risultati vicini agli standard cinematografici professionali. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Honor Magic 9: ARRI porta il cinema sugli smartphone Android

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