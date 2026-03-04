Honor e arri collaborano per portare capacità cinematografiche agli smartphone

Honor e Arri hanno annunciato una collaborazione durante il MWC 2026, con l’obiettivo di integrare capacità cinematografiche negli smartphone. L’accordo punta a migliorare le funzioni di imaging dei dispositivi mobili, concentrandosi sulle prestazioni video di livello professionale. Questa partnership combina le competenze tecnologiche di Honor con l’esperienza nel settore cinematografico di Arri.

un accordo annunciato al mwc 2026 mette in primo piano l’imaging degli smartphone: honor e arri collaborano per offrire capacità video di livello cinematografico ai futuri dispositivi mobili. questa partnership unisce l’eccellenza di honor nelle prestazioni fotografiche con l’esperienza storica di arri nelle attrezzature cinematografiche professionali, aprendo nuove possibilità creative per i content creator e introducendo standard avanzati nel flusso di lavoro mobile. arri, azienda tedesca fondata nel 1917, è nota per le sue attrezzature professionali dedicate al cinema, tra cui telecamere, obiettivi, illuminazione e soluzioni di post-produzione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

