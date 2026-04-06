La nazionale femminile di hockey si trova a Budapest per preparare il prossimo Mondiale di Prima Divisione Gruppo A. La squadra affronta una sfida contro la Norvegia con l’obiettivo di ottenere una promozione che consenta di accedere alla Top Division. La competizione rappresenta un passo importante nel percorso di qualificazione. La sfida tra le due nazionali si svolgerà nelle prossime settimane.

La Nazionale femminile di hockey si trova a Budapest per preparare il Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, con l’obiettivo di conquistare un posto nella Top Division. Il debutto della squadra azzurra è fissato per domenica 12 aprile alle ore 16.00 contro la Norvegia. L’attività di avvicinamento sta procedendo presso l’ICE Palace di Budapest, dove il gruppo sta gradualmente intensificando il ritmo di lavoro. Sabato mattina, approfittando delle buone condizioni meteo, le atlete hanno svolto una sessione di attivazione muscolare prolungata, seguita da un allenamento in pista di novanta minuti nel pomeriggio. Durante questa sessione, l’intensità è stata mantenuta sotto controllo per dare spazio ai particolari tecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hockey: l’Italia sfida la Norvegia per il sogno Top Division

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