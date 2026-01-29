La privacy dei figli fa litigare Harry e Meghan coppia a rischio?

La privacy dei figli mette a dura prova il matrimonio tra Harry e Meghan. Da dicembre, i litigi si sono fatti sempre più intensi, al punto da far temere per il futuro della coppia. Fonti vicine parlano di tensioni forti, che rischiano di mettere in crisi il loro rapporto.

(Adnkronos) – Liti furiose, come non mai, quelle tra Meghan e Harry da dicembre. Tanto da mettere a rischio il loro matrimonio, secondo fonti vicine alla coppia. Oggetto del contendere la privacy dei figli, sulla quale Harry è intransigente, tanto che vorrebbe far vivere Archie, 6 anni, e Lilibet, 4 anni ''nascosti fino a quando.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Harry e Meghan hanno intensificato il loro impegno nel settore benefico, attirando l’attenzione dei media e del pubblico.

Il conflitto, spesso percepito come negativo, può invece contribuire a rafforzare il legame di coppia.

