Happy Days sul lago | arriva il miglior amico italiano di Fonzie Richie e Ralph Malph

Sul lago si svolge un evento dedicato agli appassionati di Happy Days, la serie televisiva che racconta le vicende di una famiglia e dei loro amici negli anni Cinquanta. È prevista la presenza di un attore italiano noto per aver interpretato il migliore amico di Fonzie, Richie, e Ralph Malph. L’appuntamento interessa chi ha seguito la saga e desidera incontrare i protagonisti di questa serie cult.

Incontro a Mandello con il radiologo Giuseppe Ganelli, autore del libro dedicato alla celebre serie TV e presidente del fan club internazionale: "I personaggi? Innanzitutto persone speciali" Appuntamento da non perdere sul lago per chi ha amato Happy Days, la celebre saga TV che ha fatto storia narrando le vicende della famiglia Cunningham, dei loro amici e dell'indimenticabile Fonzie, nella Milwakee degli anni ‘50. Mercoledi 8 aprile presso la Gelateria Costantin di piazza Italia a Mandello del Lario si terrà infatti la presentazione del libro “La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days” con il quale gli autori Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia regalano ai lettori un imperdibile e coinvolgente amarcord della serie Tv che ha fatto il giro del mondo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Icona ’Happy days’. Sogni e rock’n’roll . Il ritorno di Ricky. Fonzie e Ralph Al Monza il musical "Happy Days"Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Un tuffo negli anni... Si parla di: Marcheno, il 10 aprile a teatro c’è Happy Days: uno spettacolo sulla felicità ai tempi moderni; HENRY, IL FONZIE E OLTRE: WINKLER SI RACCONTA. Sul lago Michigan nei luoghi di Happy Days a 50 anni dall’esordioLa casa dei Cunningham in realtà si trova in North Cahuenga Boulevard a Los Angeles. Anche il fast food Arnold’s nel cui parcheggio erano girate molte scene è ubicato in California, precisamente ... ilsole24ore.com