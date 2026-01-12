Al Monza il musical Happy Days
Al Teatro Manzoni di Monza, sabato 17 gennaio, va in scena il musical
Un tuffo negli anni ‘50, tutto musica e divertimento. L’appuntamento è per sabato 17 gennaio al Teatro Manzoni con il musical “Happy Days” che porta in scena la magia dell’omonima serie cult con un allestimento vivace e colorato, e che fa rivivere i personaggi e le atmosfere più iconiche della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
