L’iconica immagine di ’Happy Days’ riporta alla mente serate di musica e spensieratezza, un universo di ricordi legato a personaggi che hanno lasciato un segno. Quando si pronuncia il nome della serie, si aprono porte a atmosfere di rock’n’roll e amicizia, dove ogni dettaglio rievoca momenti di pura allegria e nostalgia.

Non è solo una serie Tv. È un luogo in cui tornare. Basta pronunciare “Happy Days” e riemerge un mondo di jukebox accesi, giubbotti di pelle e tavoli di Arnold’s. Dal 15 gennaio 1974 quella storia non ha più lasciato l’immaginario collettivo. A Mercanteinfiera Primavera 2026, la mostra “Dentro Happy Days”, realizzata con Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia, riporta idealmente il pubblico su quel set. Esposta, la più ampia collezione di memorabilia dedicata alla serie: copioni originali, ciak, materiali di produzione, la tuta da meccanico di Fonzie, oggetti legati alla Arnold’s e la Jefferson High. Un percorso che illumina anche il lavoro quotidiano di attori e troupe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Icona ’Happy days’. Sogni e rock’n’roll . Il ritorno di Ricky. Fonzie e Ralph

Fonzie e Ricky sbarcano a teatro. Arriva il musical di Happy Days nello show lo spirito degli Anni 50Fonzie, Richie, Ralph e Potsie tornano in diretta dagli anni ‘50 con “Happy Days - il Musical“.

Fred, Fonzie ed Happy DaysQuest'anno la stagione Ferrari non ha avuto happy days, però Fred Vasseur si è comportato come Fonzie.