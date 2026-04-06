In un quadro di tensioni crescenti, tra le notizie più recenti si registra la morte del leader dell’intelligence dei pasdaran in Iran. Nel frattempo, le autorità americane hanno annunciato di aver presentato un piano di pace, mentre il presidente statunitense ha rafforzato le sue dichiarazioni contro Teheran, avvertendo di possibili ritorsioni. Sul fronte diplomatico, i colloqui tra le parti si sono intensificati nel tentativo di prevenire un’escalation del conflitto.

Trump alza i toni contro Teheran e minaccia nuove ritorsioni, mentre si intensificano i contatti diplomatici per evitare l’escalation. Una proposta di mediazione elaborata dal Pakistan è stata recapitata a Iran e Stati Uniti, con l’ipotesi di una tregua immediata seguita da un accordo più ampio. Sullo sfondo resta la partita decisiva dello Stretto di Hormuz, snodo chiave per il commercio energetico globale, che potrebbe riaprire già nelle prossime ore in caso di intesa. Intanto continuano i raid e le accuse reciproche, mentre Israele rivendica l’uccisione del capo dell’intelligence dei pasdaran. Il confronto resta aperto, tra segnali di negoziato e minacce sempre più esplicite, in una fase che potrebbe segnare una svolta nel conflitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, piano di pace sul tavolo. Ucciso il capo dell’intelligence dei pasdaran

Guerra in Iran: ucciso capo dell’Intelligence dei Pasdaran. Si tratta per un cessate il fuoco di 45 giorni. Ma Teheran smentisceTEHERAN (IRAN) – E’ stato ucciso in un raid attribuito a Usa e Israele il capo dell’intelligence dei Pasdaran, Seyed Majid Khademi.

Usa e Iran ricevono un piano di pace dal Pakistan. E sul tavolo dei negoziati piomba l’uccisione del capo degli 007 dei pasdaranProprio mentre Usa e Iran ricevono una bozza d’accordo per un piano di pace dal Pakistan, sul tavolo dei negoziati per una tregua di 45 giorni piomba...

Temi più discussi: Cina e Pakistan propongono piano in 5 punti per la fine della guerra in Iran; Guerra in Iran, a che punto è il conflitto? Le mosse di Trump e le risposte di Teheran; Iran, da Cina e Pakistan piano in 5 punti per la pace: cosa prevede; Guerra all’Iran: il piano americano per cambiare regime.

Guerra Iran, in corso una mediazione per cessate il fuoco di 45 giorni. «Uccisi 6 bambini in un raid Usa a Teheran»Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l'Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il ... ilmattino.it

Teheran boccia il piano del Pakistan: «Non riapriamo Hormuz per una tregua temporanea»L’accordo quadro di Islamabad, consegnato a Usa e Iran, prevede un cessate il fuoco di 45 giorni e la riapertura dello Stretto in 15-20 giorni ... unionesarda.it

"Dopo cinque settimane di guerra in Medio Oriente, è chiaro che solo una soluzione diplomatica potrà risolvere le cause profonde del conflitto. Qualsiasi attacco alle infrastrutture civili, in particolare agli impianti energetici, è illegale e inaccettabile. Questo facebook

La guerra in Medio Oriente scuote i mercati europei: bruciati 1.100 miliardi, un colpo più duro della crisi del 2022. L’instabilità geopolitica pesa sulle Borse, tra timori e incertezze che si riflettono sull’economia globale. #ANSA x.com