Guerra in Iran | 20 miliardi di perdite e shock agricolo in Europa

La guerra in Iran ha causato perdite per circa 20 miliardi di euro e ha provocato uno shock nel settore agricolo in Europa. Nel frattempo, un eurodeputato del Partito Democratico ha criticato gli Stati Uniti, accusandoli di trascinare l’Europa nel conflitto senza coinvolgerla nelle decisioni. La situazione ha avuto ripercussioni economiche e agricole che si fanno sentire nei paesi europei.

Dario Nardella, eurodeputato del Partito Democratico, accusa gli Stati Uniti di trascinare l’Europa in un conflitto in Iran senza averla coinvolta nei processi decisionali. Le ricadute economiche colpiscono duramente l’Italia, tra inflazione alimentare e costi energetici. L’europarlamentare sostiene che il continente stia pagando un prezzo finanziario per una guerra decisa altrove. Il paradosso centrale riguarda lo stretto di Hormuz: l’obiettivo attuale degli operazioni israelo-americane è riaprire un passaggio che era già accessibile prima dello scoppio delle ostilità. La responsabilità politica ricade, secondo Nardella, su Donald Trump, che seguirebbe le direttive di Netanyahu. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra in Iran: 20 miliardi di perdite e shock agricolo in Europa Iran, commissario Ue Economia avverte: “Se guerra continua l’Europa rischia shock stagflazionistico”Il Commissario europeo per l'Economia evoca scenari cupi per l'economia del Vecchio Continente. Bollette in Europa più care, la guerra in Iran ci costa 3 miliardi per l’energiaIl conflitto in Medio Oriente sta già lasciando il segno sulle bollette energetiche europee. GUERRA ALL’IRAN L’ATTACCO DI AMERICA E ISRAELE PUÒ PORTARE ALLA TERZA GUERRA MONDIALE Temi più discussi: Le 20 azioni di Piazza Affari che battono davvero il mercato con la guerra in Iran e il petrolio alle stelle; Trump, ultimatum finale all'Iran: la minaccia e il rischio di crimini di guerra; Trump minaccia l'Iran Accordo o distruggiamo i vostri siti. Tre caschi blu Unifil uccisi in Libano; Usa e Iran si vedranno in Pakistan. Israele intensificherà attacchi. Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranMartedì in Iran sarà la Giornata della centrale elettrica e la giornata del ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno - ... tg24.sky.it Guerra Iran, Trump: «Aprite Hormuz o finirete all'inferno. Credo accordo entro domani». Gli Usa recuperano il pilota dispersoGli Stati Uniti hanno recuperato anche il secondo pilota del caccia F-15 abbattuto sui cieli iraniani. Esulta Donald Trump: «Sano e salvo, una delle operazioni più audaci della ... leggo.it IA: lo shock energetico della guerra riapre il dibattito sulla dipendenza digitale da combustibili fossili x.com Ricordi della guerra Croazia Crediti fotografici: Rodolfo Agerde facebook