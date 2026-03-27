Il Commissario europeo per l'Economia ha dichiarato che proseguire con il conflitto in Iran potrebbe causare uno shock stagflazionistico in Europa, mettendo a rischio la crescita economica e il prodotto interno lordo. La sua analisi si basa sulla possibilità che l’instabilità nel paese influenzi negativamente i mercati e le forniture, aggravando le difficoltà già presenti nel continente.

Il Commissario europeo per l'Economia evoca scenari cupi per l'economia del Vecchio Continente. La guerra in Iran rischia infatti di affossare crescita e Pil. Intanto, i Pasdaran smentiscono Trump e dichiarano che lo Stretto di Hormuz è chiuso alle navi provenienti da e dirette verso porti nemici La guerra in Iran avrà pesati ripercussioni sul traffico merci e sul mercato energetico. E a farne le spese in modo particolare sarà l’Europa. È quando emerge dalle parole del Commissario europeo per l’Economia,Valdis Dombrovskis, secondo cuiil Vecchio Continente corre il serio rischio di sperimentare uno shock stagflazionistico, ovvero una situazione in cui una crescita più lenta coincide con un aumento dell’inflazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, commissario Ue Economia avverte: “Se guerra continua l’Europa rischia shock stagflazionistico”

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