Guerra in Grecia | Ataman accusa l’Olympiacos risponde con le divise

Dopo la recente partita tra le due squadre di basket greco, l’allenatore del Panathinaikos ha pubblicamente accusato gli arbitri e alcuni giocatori naturalizzati, scatenando un dibattito acceso nel mondo sportivo. In risposta, l’Olympiacos ha deciso di reagire indossando divise con messaggi di solidarietà, alimentando ulteriormente le tensioni tra le due società. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, suscitando discussioni sul clima nelle competizioni nazionali.

Ergin Ataman, allenatore del Panathinaikos, ha scatenato un acceso scontro mediatico con l’Olympiacos dopo una sfida tra le due potenze del basket greco, mettendo al centro della polemica gli arbitri e i giocatori naturalizzati. Il tecnico di origine turca ha espresso forte malcontento per la gestione dei termini di cittadinanza, puntando il dito contro Tyler Dorsey e Thomas Walkup. Secondo l’allenatore, questi atleti sarebbero stati impiegati in modo irregolare per aggirare i vincoli previsti dal campionato. La tensione è salita ulteriormente quando Ataman ha accusato l’Olympiacos di aver giocato con tre arbitri e sei stranieri a disposizione, spostando l’asse del conflitto dalle dinamiche sportive a una critica aperta verso le istituzioni che regolano il gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra in Grecia: Ataman accusa, l’Olympiacos risponde con le divise Panathinaikos batte Iraklis e vola in finale di Coppa di Grecia: sfida con l'OlympiacosNel contesto della Coppa di Grecia, Panathinaikos ha imposto la propria autorità in semifinale contro Iraklis, chiudendo l’incontro sul punteggio di... De Vrij, futuro in Grecia? Sondaggi dall’OlympiacosL’avventura di Stefan de Vrij con la maglia dell’Inter sembra ormai avviata verso la conclusione.