Guasti alla rete idrica a Firenze interventi di riparazione in corso

Questa mattina a Firenze si sono verificati guasti alla rete idrica gestita da Publiacqua, interessando due zone della città. La società ha comunicato che si registrano problemi tra via Nazionale e la stazione di Santa Maria Novella, nell'area di Soffiano e in viale Guidoni a Novoli. Sul posto sono in corso interventi di riparazione per ripristinare il servizio nelle aree colpite.

Guasti alla rete di Publiacqua questa mattina, lunedì 6 aprile, in due zone della città. In particolare, rende noto la stessa azienda municipalizzata, si segnalano problemi nella zona tra via Nazionale e la stazione di Santa Maria Novella, nell'area di Soffiano e in viale Guidoni a Novoli, con più strade e numerose utenze interessate. I tecnici di Publiacqua si sono già messi al lavoro per le riparazioni, che dovrebbero concludersi al più tardi entro il pomeriggio. L'azienda si è scusata con gli utenti per questi disagi nel giorno di Pasquetta. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. A Firenze il più antico caffè d’Italia aveva chiuso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Codogno, riparazione urgente alla rete idrica: un pomeriggio senza acquaCodogno (Lodi), 27 febbraio 2026 – Proseguono senza sosta gli interventi dei tecnici di Societa acqua lodigiana, seguiti al grave danneggiamento alla... Guasto alla rete idrica a San Martino, Ferrara: "Riparazione completata, acqua di nuovo disponibile da mezzogiorno"Nel frattempo, per far fronte alle necessità più urgenti dei cittadini, è stata posizionata un’autobotte in via Salvo D’Acquisto a disposizione dei... Temi più discussi: Guasto al cantiere della condotta idrica, sospesa l'erogazione d'acqua: ci sono le autobotti; Sestu, lavori sulla rete idrica: dove mancherà l'acqua; Siam, temporanee interruzioni di erogazione idrica alla Borgata e in Ortigia; Guasto all’acquedotto dopo gli smottamenti: 15 comuni della provincia restano senz'acqua il Venerdì santo. Guasti alla rete idrica a Firenze, disagi in più zone della città: interventi in corsoSoffiano, zona Stazione e Novoli interessate da problemi all’erogazione dell’acqua. Ripristino previsto nel pomeriggio ... gonews.it Publiacqua: guasti alla rete idrica di Firenze, riparazioni in corsoInterventi nella zona di piazza Stazione e a Soffiano. Disagi per gli utenti ... msn.com Guasti e turnazioni 12 mesi l’anno: nel Vastese l’emergenza acqua non finisce mai facebook