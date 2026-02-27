Codogno riparazione urgente alla rete idrica | un pomeriggio senza acqua

A Codogno, nella giornata di ieri, i tecnici di Società acqua lodigiana hanno avviato un intervento urgente sulla rete idrica dopo un grave danneggiamento avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 26 febbraio 2026, nei pressi di via Varalli. Oggi, il lavoro di riparazione continua, causando un'interruzione dell’erogazione dell’acqua in tutta la zona. La riparazione è ancora in corso.

Codogno (Lodi), 27 febbraio 2026 – Proseguono senza sosta gli interventi dei tecnici di Societa acqua lodigiana, seguiti al grave danneggiamento alla rete idrica verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, nei pressi di via Varalli, a Codogno. L’allarme era scattato intorno alle 16.30, quando un mezzo agricolo ha tranciato accidentalmente una condotta primaria del diametro di 15 centimetri, provocando un’abbondante fuoriuscita d’acqua e disservizi diffusi in gran parte della città. Immediato l’intervento delle squadre operative, impegnate fino a tarda sera, nelle operazioni di messa in sicurezza e contenimento della perdita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

