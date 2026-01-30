F1 ultimo giorno di test | vola la Ferrari Hamilton fa sognare i Tifosi

Da sportface.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina i piloti Ferrari hanno portato a termine le ultime sessioni di test in Spagna. La scuderia italiana ha fatto segnare tempi molto veloci, lasciando intuire un buon passo in vista dell’inizio della stagione. Hamilton, invece, ha emozionato i tifosi con una serie di giri veloci, dimostrando che anche le Mercedes sono in forma. La giornata si è conclusa con più di una sorpresa, mentre le squadre preparano le prossime sfide.

Si è concluso l’ultimo giorno di test ufficiali della F1 in Spagna. Dopo le tante prove di questi giorni, nel pomeriggio diverse Scuderie hanno montato la gomma soft per provare il “tempo”. Bene la Ferrari che lancia segnali incoraggianti per questa stagione. Piano con l’entusiasmo, sono solo test, ma i 5 giorni di Barcellona lasciano ben sperare i Tifosi della Ferrari. O quantomeno, non si sono registrati grandi intoppi. Oggi pomeriggio si è chiuso ufficialmente il programma dei test di Formula 1 al teatro del Montmeló prima dell’inizio della stagione. Le otto ore conclusive in pista hanno regalato spunti interessanti, complici anche le condizioni meteo favorevoli, con temperature intorno ai 15 gradi.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Approfondimenti su Ferrari Test

F1, test di Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista, debutto per la Ferrari con Hamilton e Leclerc

La seconda giornata di test a Barcellona vede il debutto ufficiale della Ferrari, con Hamilton e Leclerc in pista alle 9:00.

LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hamilton porta in pista la Ferrari, gira anche Antonelli

La prima ora di test a Barcellona si conclude con sorprese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

F1, GP d'Olanda, la Ferrari di Lewis Hamilton a muro subito dopo il pit stop di Leclerc

Video F1, GP d'Olanda, la Ferrari di Lewis Hamilton a muro subito dopo il pit stop di Leclerc

Ultime notizie su Ferrari Test

Argomenti discussi: Formula 1, giorno 4 di test al Montmelò: Russell il più veloce, Leclerc terzo tempo di giornata; Day-4 a Russell. L'Aston nera debutta e si ferma; Test F1, chiuso il quarto giorno di prove a Barcellona: Mercedes avanti, Ferrari solida, problemi dopo 5 giri per Aston Martin al debutto; LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: ultimo giorno di prove a porte chiuse.

f1 ultimo giorno diTest F1, concluso l’ultimo giorno di prove a Barcellona: la Ferrari brilla con Hamilton che è il più veloce di tutti e Leclerc vicinoTerminato il quinto e ultimo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: risultati, tempi, giri percorsi da tutti i piloti scesi in pista al Montmelò ... fanpage.it

f1 ultimo giorno diF1: le Ferrari brillano nell'ultimo giorno di test a BarcellonaA pochi minuti dal termine dell'ultima sessione, Lewis Hamilton ha fatto registrare con 1'16348 il miglior tempo assoluto nei cinque giorni di 'shakedown', i primi test stagionali di Formula 1, svolt ... ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.