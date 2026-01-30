F1 ultimo giorno di test | vola la Ferrari Hamilton fa sognare i Tifosi

Questa mattina i piloti Ferrari hanno portato a termine le ultime sessioni di test in Spagna. La scuderia italiana ha fatto segnare tempi molto veloci, lasciando intuire un buon passo in vista dell’inizio della stagione. Hamilton, invece, ha emozionato i tifosi con una serie di giri veloci, dimostrando che anche le Mercedes sono in forma. La giornata si è conclusa con più di una sorpresa, mentre le squadre preparano le prossime sfide.

Si è concluso l'ultimo giorno di test ufficiali della F1 in Spagna. Dopo le tante prove di questi giorni, nel pomeriggio diverse Scuderie hanno montato la gomma soft per provare il "tempo". Bene la Ferrari che lancia segnali incoraggianti per questa stagione. Piano con l'entusiasmo, sono solo test, ma i 5 giorni di Barcellona lasciano ben sperare i Tifosi della Ferrari. O quantomeno, non si sono registrati grandi intoppi. Oggi pomeriggio si è chiuso ufficialmente il programma dei test di Formula 1 al teatro del Montmeló prima dell'inizio della stagione. Le otto ore conclusive in pista hanno regalato spunti interessanti, complici anche le condizioni meteo favorevoli, con temperature intorno ai 15 gradi.

