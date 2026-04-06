Il Grande Fratello Vip 2026 fa fatica a raggiungere buoni ascolti, così si decide di puntare su concorrenti già noti al pubblico. Si parla di due ex protagoniste molto discusse della trasmissione che potrebbero rientrare nella Casa più spiata d’Italia. Le due sono pronte a tornare nel reality, che tenta di riaccendere l’interesse degli spettatori con volti già presenti in passato.

Il Grande Fratello Vip 2026 non decolla negli ascolti e punta così sull’usato sicuro. Pare infatti che siano pronte ad entrare nella Casa più spiata d’Italia due ex protagoniste molto discusse della storia del reality show: Valeria Marini e Carmen Russo. Grande Fratello Vip 2026, torna Carmen Russo?. A lanciare l’indiscrezione sul GF Vip è stata Monica Setta a Storie di donne al bivio: “Oggi vi diremo qualcosa di molto importante su nuovi ingressi al Grande Fratello Vip. Sì, forse entrerà anche Carmen Russo ”. “Adesso vorrei entrare piano, piano alla notizia sul reality di Canale 5, perché è materia incandescente. Dico già che tra poco in studio, oltre a te arriverà un’altra donna che è stata contattata per entrare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Carmen Russo pronte a tornare

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GF Vip: Marini e Russo pronte a rimescolare le carte in casaValeria Marini e Carmen Russo sono state contattate dagli autori del Grande Fratello Vip per un possibile ingresso nella casa di Canale 5.

GRANDE FRATELLO SHOCK! “RIENTRA A SORPRESA NELLA CASA…” FAN SCONVOLTI!

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