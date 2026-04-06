GF Vip | Marini e Russo pronte a rimescolare le carte in casa

Valeria Marini e Carmen Russo sono state invitate dagli autori del Grande Fratello Vip a partecipare come concorrenti. Le due showgirl italiane, note per le loro carriere nel mondo dello spettacolo, sono state contattate per un possibile ingresso nella casa di Canale 5. La decisione finale sulla loro partecipazione non è ancora stata ufficializzata. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sulle modalità di inserimento è stato comunicato.

Valeria Marini e Carmen Russo sono state contattate dagli autori del Grande Fratello Vip per un possibile ingresso nella casa di Canale 5. Le indiscrezioni sono emerse durante le trasmissioni condotte da Monica Setta, in particolare nel programma Storie al Bivio Weekend. Il contesto produttivo è peculiare poiché l’attuale edizione risulta essere la più breve di sempre, con una durata di sole sei settimane. Esiste l’eventualità di un minimo prolungamento di sette giorni, che porterebbe la serata finale al 5 maggio. Monica Setta ha introdotto l’argomento durante l’ultima puntata del suo show, anticipando che l’arrivo di Carmen Russo potrebbe dare vita a un’intervista di grande impatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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