Due ex gieffine pronte a tornare al Grande Fratello Vip | ecco chi sono

Due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono pronte a rientrare nel reality. La notizia sta circolando nelle ultime ore e sta attirando l’attenzione di molti appassionati. Finora non ci sono conferme ufficiali, ma l’indiscrezione sta facendo discutere tra i fan del programma. La possibilità di un ritorno sta alimentando le conversazioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione degli italiani. In queste ore sta facendo molto parlare un'indiscrezione che se fosse confermata avrebbe davvero del clamoroso. Secondo quanto riportato da Biccy.it, due ex gieffine sarebbero potrebbe tornare nella casa più spiata d'Italia. Si tratta di Carmen Russo e Valeria Marini, che sono state ospiti dell'ultima puntata di Storie al bivio weekend condotto da Monica Setta su Rai 2. In questo frangente, la conduttrice ha fatto una rivelazione prima di annunciare l'ingresso della moglie di Enzo Paolo Turchi: "Oggi vi diremo qualcosa di molto importante su nuovi ingressi al Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Due ex gieffine pronte a tornare al Grande Fratello Vip: ecco chi sono Ex gieffina si candida per tornare al Grande fratello Vip: “Se mi chiamano…”, ecco chiIl Grande fratello vip continua ad essere tra i programmi più chiacchierati dell'opinione pubblica. Leggi anche: Attenzione! Al Grande Fratello Vip 8 ci sono due spie