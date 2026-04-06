grande fratello vip ibiza altea e antonella elia rischiano di uscire

Oggi, lunedì 6 aprile 2026, il programma Grande Fratello Vip non è stato trasmesso. La puntata prevista non è andata in onda e il motivo ufficiale non è stato comunicato pubblicamente. La produzione del reality show si trova attualmente in una fase di sospensione, senza ulteriori dettagli sulla ripresa delle trasmissioni. Questa pausa ha suscitato discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Roma, 6 aprile 2026 - Si torna al classico. Oggi, lunedì 6 aprile, il Grande Fratello Vip non va in onda. Il reality show condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici torna infatti alla collocazione originaria nel palinsesto di Canale 5: il martedì e il venerdì in Prima serata. A differenza di settimana scorsa, quando la puntata del martedì era stata anticipata a lunedì 30 per evitare la concomitanza con la partita di calcio fra Italia e Bosnia, la prossima puntata del Grande Fratello Vip torna al martedì e va in onda quindi domani 7 aprile dalle 21.45 su Canale 5. Cosa succederà nella puntata di martedì 7 aprile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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