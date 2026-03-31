Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Ibiza Altea è stata oggetto di numerose critiche a causa di alcuni comportamenti considerati discutibili. Tra i commentatori, Antonella Elia ha espresso pubblicamente il suo disappunto, definendo alcuni atteggiamenti “surreali” e accusando la concorrente di aver avuto comportamenti offensivi nei confronti delle donne. La polemica ha suscitato reazioni tra il pubblico e sui social network.

A causa del suo comportamento Ibiza Altea ha dovuto fare i conti con molte critiche e polemiche negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip, anche Antonella Elia l'ha attaccata duramente. Ieri sera nel corso della quinta puntata del reality la showgirl riferendosi alla gieffina ha detto che si comporta in modo surreale. A detta sua prende di mira una donna a casa e la massacra, inoltre pensa che provi gelosia nei confronti di Blu perché spesso Nicolò si avvicina a lei. Antonella Elia ha aggiunto: "Lei attacca in un modo inadeguato". Dopo l'attacco di Antonella Elia anche Blu Barbara Prezia è tornata a scagliarsi contro Ibiza Altea nella casa più spiata dagli italiani. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Antonella Elia contro Ibiza Altea al Grande Fratello Vip: “Comportamenti surreali, massacra le donne”

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