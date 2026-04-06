Graduatorie supplenze | nuove regole titoli rischio zero punti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato i criteri per il calcolo dei punteggi nelle Graduatorie provinciali per le supplenze, pubblicando una nota ufficiale il 30 marzo. Le nuove regole riguardano i titoli valutabili e le modalità di attribuzione dei punti, portando a una modifica delle procedure di assegnazione e aggiornamento delle graduatorie. La revisione interessa tutti coloro che aspirano a ottenere supplenze nelle scuole pubbliche.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ridefinito i criteri per il calcolo dei punteggi nelle Graduatorie provinciali per le supplenze attraverso una nota pubblicata il 30 marzo. Le nuove direttive mirano a eliminare interpretazioni arbitrarie e a razionalizzare la valutazione dei titoli di servizio. L’intervento ministeriale non propone un ribaltamento totale del sistema, ma introduce chiarimenti stringenti per evitare errori nelle assegnazioni. Il principale resta la precisione dei titoli presentati, poiché ogni imprecisione potrebbe portare alla perdita di posizioni in graduatoria. Rigidità nei titoli di servizio e limiti al sostegno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Graduatorie supplenze: nuove regole titoli, rischio zero punti Domanda GPS chiusa, adesso cosa succede? Verifica titoli e punteggi, pubblicazione graduatorie e supplenze. Il Punto di Sonia CannasChiusa la fase di presentazione delle domande per l’aggiornamento delle GPS, si apre ora la fase amministrativa che porterà alla pubblicazione delle... Il servizio militare vale 12 punti: professore ed ex soldato “scala” le graduatorie delle supplenzeI giudici hanno stabilito che il periodo di leva (o quello civile) deve essere valutato con lo stesso punteggio del servizio di insegnamento... GPS 2026-2028, importanti novità su ordinanza e domanda Temi più discussi: Precari scuola oltre quota 200mila: perché il sistema di reclutamento non funziona; Supplenze 2026, continuità sul sostegno spetta anche al docente assunto da graduatoria d’istituto?; GPS 2026: pubblicazione delle graduatorie già tra qualche settimana? La rettifica del punteggio o l’esclusione dalla graduatoria quando si verifica? Ecco tutte le indicazioni utili in merito; GPS 2026/28: come funziona il nuovo algoritmo per le supplenze. Tutto quello che i docenti devono sapere. Gps 2026, cambia la valutazione dei titoli: chi perderà punti in graduatoriaCon una nota ministeriale si razionalizzano i criteri di valutazione dei titoli delle graduatorie docenti, eliminando alcune incoerenze ... quifinanza.it GPS 2026/2028, titoli e servizi: cosa dice il MinisteroIl tema dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze continua a generare dubbi tra gli aspiranti docenti, soprattutto quando si tratta di comprendere come vengono valutati titoli ... tecnicadellascuola.it Supplenze ATA in Trentino: il servizio vale (e pesa in graduatoria) Il servizio svolto nelle supplenze ATA in Trentino viene valutato nelle graduatorie e contribuisce al punteggio complessivo, insieme ai titoli. Più si lavora, più si sale: ogni incarico aume facebook