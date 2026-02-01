Gol Bremer | la Juve la sblocca subito con il colpo di testa del difensore brasiliano! Bianconeri già avanti a Parma

La Juventus apre subito le danze a Parma. Al 14° minuto, Bremer scodella un colpo di testa in rete e porta avanti i bianconeri. La squadra di Spalletti si mette già in salita, con i padroni di casa costretti a inseguire fin dall’inizio.

Gol Bremer, il centrale brasiliano sblocca la sfida con un colpo di testa al 14?: inizio perfetto per la squadra di Spalletti a Parma. La partita dello  Stadio Ennio Tardini  si accende immediatamente e si tinge di bianconero dopo appena un quarto d’ora dal fischio d’inizio. La Juventus è passata in vantaggio grazie a una prodezza balistica di Gleison Bremer, che ha sbloccato il risultato al  14? minuto  con un inserimento perfetto. L’approccio alla gara richiesto da  Luciano Spalletti  è stato recepito alla perfezione dalla squadra, che ha aggredito il match fin dalle prime battute, costringendo il Parma sulla difensiva e guadagnando una serie di calci piazzati che si sono rivelati fatali per la retroguardia emiliana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

