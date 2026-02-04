Carlo Conti e i big di Sanremo andranno da Mattarella al Quirinale Il conduttore | È la prima volta una gioia immensa – Il video

Questa mattina, Carlo Conti e alcuni dei big in gara al Festival di Sanremo sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella. È la prima volta che il direttore artistico e i cantanti incontrano il presidente della Repubblica in questa sede. Conti ha commentato l’evento come una “gioia immensa”.

Per la prima volta il direttore artistico e gli artisti in gara al Festival di Sanremo saranno ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella. L’annuncio è arrivato via social da Carlo Conti, presentatore della prossima edizione, che in un video dice: «Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del festival di Sanremo saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio, io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti da Mattarella al Quirinale. È ovviamente una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione». Appuntamento per il 24 febbraio all’Ariston. Quest’anno, il Festival di Sanremo si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026, qualche settimana più tardi rispetto al solito per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi di Milano-Cortina.🔗 Leggi su Open.online

