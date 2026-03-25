Eugenio in via di Gioia | al via da Bologna il club tour 2026

Gli Eugenio in Via di Gioia hanno annunciato l'inizio del loro tour 2026 con un concerto a Bologna. Dopo aver concluso la promozione dell’ultimo album

Dopo aver chiuso il cerchio dell’ultimo disco L’amore è tutto con il singolo Facciamo a metà (entrambi Carosello Records), si apre un nuovo capitolo per gli Eugenio in Via Di Gioia. Con l’ingresso nel roster del booking di A1 Concerti annunciano il loro ritorno live nei club italiani per l’autunno 2026.Il Club Tour 2026 riporta gli Eugeni dove tutto è iniziato: nel sudore e nell’energia dei club. Niente barriere, solo musica a volumi altissimi e l'imprevedibilità di uno show che si scrive insieme al pubblico, data dopo data. Sarà un viaggio viscerale, dove ogni serata è un pezzo unico e c’è una sola condizione: esserci.Queste le date... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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