Leo Gassmann a Sanremo 2026 con ‘Naturale’ | La musica dovrebbe essere dialogo non muri Non amo i featuring a tavolino ‘Vita vera paradiso’ è il mio disco più sincero Mi piacerebbe recitare con papà – Video

Leo Gassmann porta il brano “Naturale” a Sanremo 2026, spinto dalla volontà di promuovere un dialogo autentico nella musica. La sua scelta di evitare featuring in studio deriva dalla volontà di esprimersi senza intermediari. Il cantante ha dichiarato che “Vita vera paradiso” rappresenta la sua opera più sincera, mentre sogna di recitare con il padre. La sua presenza sul palco si inserisce in un percorso condiviso tra musica e recitazione.

Leo Gassmann torna sul palco di Sanremo con il brano “Naturale”. Artista poliedrico, il giovane Gassmann è in grado di passare dallo studio di registrazione al set cinematografico con una naturalezza che solo chi l’arte ce l’ha nel DNA riesce a fare. Di recente abbiamo visto Leo Gassmann nella fiction “L’Invisibile” dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro. A breve lo rivedremo sul palco del Teatro Ariston durante il Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2026. Per la serata delle cover Gassmann ha scelto di dividere il palco con l’amico Aiello portando in scena il brano “Era già tutto previsto”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Leo Gassmann a Sanremo 2026: «Sto diventando un cantautore, al Festival porto il mio disco country. Israele? Preferisco il dialogo al costruire muri»Leo Gassmann torna sul palco di Sanremo con il suo nuovo disco country, pronto a presentarlo in gara con il brano Naturale.

Leo Gassmann a Sanremo 2026: “Naturale” esplora l’autenticità umana tra musica e racconto di vita.Leo Gassmann si appresta a salire sul palco dell’Ariston con il suo nuovo brano “Naturale”.

Leo Gassmann: La musica, il cinema e il rapporto con i miei genitori - La volta buona 07/11/2025

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Leo Gassmann con Naturale. Il testo della canzone; Naturale di Leo Gassmann – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Leo Gassmann: A Sanremo non smetto mai di sorprendermi ed emozionarmi; Leo Gassmann a Sanremo: Piangerò sicuramente durante la serata cover.

«Naturale» di Leo Gassmann, il significato del testo a Sanremo 2026Il cantante e attore, vincitore nelle nuove proposte nel 2020, racconta l'ottovolante di un amore, tra rottura e speranza ... corriere.it

Per Leo Gassmann partecipare a Sanremo è un fatto NaturaleN on sapendo ancora che strada prendere tra cinema e recitazione, Leo Gassmann, 27 anni, non si fa mancare il suo terzo Festival di Sanremo, dove si presenta con il brano Naturale. Alla serata dei due ... iodonna.it

Dal Green Carpet di #Sanremo2026, le interviste a Leo Gassmann e Malika Ayane x.com

Chi Magazine. . L’ultima sera prima del via al Festival di Sanremo Ecco sul red carpet Leo Gassmann, Enrico Nigiotti, Patty Pravo, Sayf, Ermal Meta, Le Bambole di Pezza, Sal Da Vinci, Luchè, Arisa, Fedez e Marco Masini, Fulminacci. #chimagazine #sanre - facebook.com facebook