Dopo la partita vinta contro il Milan al Maradona, il giovane attaccante brasiliano del Napoli ha commentato l’evento a DAZN, definendo la vittoria come importante e ha espresso il piacere nel giocare queste partite. Le sue parole si sono concentrate sulla soddisfazione per il risultato e sull’emozione di scendere in campo in un match così significativo. La gara ha visto i partenopei prevalere sui rossoneri, consolidando la posizione in classifica.

Giovane, attaccante brasiliano del Napoli, ha parlato a DAZN della vittoria sul Milan di Allegri, che permette di agganciare il secondo posto dietro l’Inter di Chivu. Non era facile giocare in questa situazione? “Voglio ringraziare il mister. Lo sapevo che fosse una partita difficile. Quando sono arrivato stamattina non ho visto Hojlund al campo perché stava male e tutti mi hanno detto di stare pronto. Sono un ragazzo giovane, che sempre ha bisogno di migliorare. Sono felice, avevo bisogno di fare una partita come questa contro una grande come il Milan”. In un’occasione hai sbagliato un controllo? “Pensavo che Pavlovic fosse lontano da me. Pensavo di tirare, ma vedendo che stava rimontando ho fatto un tocco in più e ho sbagliato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Giovane: “Vittoria importante, bellissimo giocare queste partite”

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