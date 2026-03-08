Yildiz festeggia la vittoria e il ritorno al gol | Importante successo in casa Dopo la carica per le prossime partite – FOTO

Yildiz ha condiviso sui social la gioia per la vittoria contro il Pisa e il suo primo gol stagionale. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra, che ha ottenuto un successo in casa. Dopo il match, il giocatore ha mostrato entusiasmo per il ritorno al gol e si è detto pronto a affrontare le prossime sfide con determinazione.

Calciomercato Juve LIVE: risoluzione per Milik? 40 milioni su Kolo Muani Perin è il nuovo portiere titolare della Juve? Quali sono le gerarchie dopo il Pisa Kolo Muani alla Juve: il francese resta il primo nome per l’attacco. La richiesta del PSG Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-3: approccio sbagliato, timida reazione poi il colpo del KO! Bianconeri sconfitti al Moccagatta Juventus Next Gen, clamoroso episodio a sfavore: la Vis Pesaro deve rimanere in 10 ma l’arbitro non espelle Barranco. Furia al Moccagatta, cosa è successo – FOTO Padoin: «Davvero una grande partita. Ecco perché non chiedo i playoff alla Juve Primavera» Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz festeggia la vittoria e il ritorno al gol: «Importante successo in casa». Dopo la carica per le prossime partite – FOTO Locatelli festeggia la vittoria della Juve contro il Napoli: «Successo importante per il percorso». Poi il ringraziamento ai tifosi – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Locatelli dopo la vittoria contro il Benfica: «Successo importante, continuiamo così». Poi il messaggio ai tifosi – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... How to Develop Laser Focus in a World Full of Distractions Altri aggiornamenti su Yildiz festeggia. Temi più discussi: Juventus-Pisa 4-0, le pagelle: Yildiz (7) gol e assist, Thuram (7) torna a incidere, Spalletti (6,5) festeggia il compleanno; Spalletti: Boga bravo ma un po' molle. Yildiz? Con una punta sarebbe anche meglio...; Juve, Spalletti dopo il 4-0: Yildiz meglio insieme a un centravanti, Boga...; Juventus-Pisa 4-0: poker bianconero, Spalletti festeggia il compleanno con una vittoria. Juventus-Pisa 4-0 - Finisce qui, i bianconeri ritrovano Yildiz e la vittoria: un bel regalo per SpallettiPremi F5 per aggiornare la pagina. 22.37 - FINISCE QUI! La Juventus ritrova la vittoria con un convincente 4-0 rifilato al Pisa. Dopo un primo tempo da dimenticare, Spalletti cambia tutto all'interval ... tuttojuve.com Spalletti festeggia 67 anni allo Stadium: Juventus-Pisa 4-0, Yildiz falso 9 convince. «Con una punta accanto sarebbe ancora meglio»Spalletti festeggia 67 anni allo Stadium: Juventus-Pisa 4-0, Yildiz falso 9 convince. «Con una punta accanto sarebbe ancora meglio» All’Allianz Stadium la festa ... tuttojuve.com JMania.it. . Yildiz show e vinciamo contro il Pisa: il modo migliore per aspettare i risultati delle altre e festeggiare il nostro mister Luciano Spalletti Le reaction dei tifosi dopo il roboante 4-0 rifilitato al Pisa #JuventusPisa #FinoAllaFine #Juventus Jmania - facebook.com facebook Era dal 1° febbraio (successo a Parma per 4-1) che i bianconeri non vincevano in Serie A. Le reti di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga, tutte nella ripresa, x.com