Giovane muore mentre è con gli amici per la Pasquetta

Un giovane di 18 anni è deceduto oggi a Casapulla dopo aver accusato un malore mentre si trovava in compagnia di amici. Immediatamente soccorso, l’adolescente è caduto a terra e non ha più ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La vicenda si è verificata durante la giornata di Pasquetta.

Secondo una prima ricostruzione avrebbe accusato un malore mentre stava organizzando la grigliata. Inutile l'intervento del 118: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Indagini in corso Una vera e propria tragedia si è consumata quest'oggi (6 aprile) a Casapulla dove un giovane di soli 18 anni ha accusato un malore mentre era con alcuni amici, è caduto a terra ed è morto. Secondo quanto si è appreso il giovane, Christian R., si trovava insieme agli amici ed era nei pressi del garage, nella zona di piazza Falcone e Borsellino, intento a preparare la grigliata di Pasquetta. Ad un certo punto avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato al suolo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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