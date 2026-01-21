Malore improvviso mentre taglia la legna muore sotto gli occhi degli amici

Durante una giornata di lavoro all'aperto sui monti di Bione, un uomo di 64 anni ha avuto un malore improvviso mentre stava tagliando la legna. L’episodio si è concluso tragicamente, con la perdita della vita dell’uomo davanti agli amici presenti. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di prestare attenzione ai segnali di malessere durante le attività fisiche.

L’uomo si è accasciato mentre lavorava nella zona di Camplà. Inutili i soccorsi arrivati anche con l’elicottero da Brescia Una mattinata di lavoro all’aria aperta si è trasformata in tragedia sui monti di Bione, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso. L’episodio è avvenuto poco prima delle 12, nella zona boschiva di Camplà, mentre il 64enne stava preparando legna insieme a due amici. All’improvviso l’uomo si è sentito male e si è accasciato al suolo, senza più riprendere conoscenza. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme. Considerata la posizione impervia, dalla centrale operativa è stato disposto l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Brescia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

