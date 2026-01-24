A Genova, un giovane di 30 anni è deceduto improvvisamente durante una partita di calcetto. Le indagini, supportate dall'autopsia, mirano a chiarire le cause del decesso, dopo che il medico ha confermato pregressi problemi cardiaci. Nonostante la condizione nota, il trentenne era tesserato con due società sportive. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione della salute negli attivi sportivi amatoriali.

Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Giampiero Antonio Garrido, il trentenne morto durante una partita di calcetto con gli amici nel campo ex Corderia di via Sparta a Sestri Ponente. Lo ha deciso il pm Giuseppe Longo, dopo gli accertamenti dei carabinieri a cui il medico del giovane ha confermato la presenza di pregressi problemi cardiaci. Nonostante questo era tesserato per due squadre calcistiche e aveva ottenuto l'idoneità. La sua grande passione per il calcio è raccontata oggi sui social da Carlo Besana, presidente del circolo Pianacci del Cep, che sfogliando i vecchi album della ‘Ceppions league’ ha trovato le foto del 2005 quando Garrido era un bimbo di 10 anni e aveva il sogno, come tanti ragazzini, di diventare un campione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, muore d'infarto a trent'anni mentre gioca con gli amici a calcetto, autopsia e indagini sui certificati

