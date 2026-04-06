Dopo la partita tra Napoli e Milan, un giovane calciatore azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘DAZN’. Ha espresso gratitudine nei confronti del mister per avergli dato l’opportunità di scendere in campo e ha commentato che aveva bisogno di una partita come questa. La partita si è disputata nella 31ª giornata di campionato.

Giovane, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla sua partita da punta: "Voglio ringraziare il mister prima di tutto. Sapevo sarebbe stata una partita difficile. Stamattina al campo non ho visto Hojlund perché stava male e tutti mi avevano avvertito che avrei potuto giocare. Ho 22 anni, sono giovane, devo fare di tutto per migliorare. Avevo bisogno di fare una partita come questa contro una big come il Milan". Sull'occasione fallita nel primo tempo: "Ho sbagliato il controllo, pensavo che Pavlovic fosse lontano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giovane dopo Napoli-Milan: “Ringrazio il mister per l’opportunità. Mi serviva una partita come questa”

Vespa: “Napoli-Milan? Mi aspetto una partita divertente. Allegri può…”Durante il solito appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequente di TMW Radio, il giornalista e conduttore radiofonico Federico Vespa...

Napoli-Milan, Conte accelera durante la sosta: opportunità per Lukaku e GiovaneRomelu Lukaku e Giovane hanno convinto Antonio Conte nella seduta d’allenamento post-sosta: entrambi cercano spazio nelle rotazioni azzurre.

Temi più discussi: Napoli-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Napoli-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A, Napoli-Milan: pronostici, migliori quote e scommesse; Napoli-Milan: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Napoli-Milan 1-0, Giovane : «Ringrazio il mister per la fiducia, ho dato il mio meglio per sostituire Hojlund»Operazione sorpasso completata. Grazie alla bella vittoria per 1-0 contro il Milan al Maradona nel posticipo della 31esima di Serie A, il Napoli ha ... msn.com

Live Napoli- Milan: Politano sblocca il matchTutto pronto al Maradona, dove Napoli e Milan si affronteranno per la 31esima giornata di campionato. All'andata i rossoneri hanno vinto col risultato di 2-1, adesso la squadra di Conte prova il sorpa ... ilnapolionline.com

GOOOOOL DEL NAPOLIIII: HA SEGNATO POLITANOOOOOO #napoli #milan #ilmattino facebook

LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia la partita al Maradona... x.com