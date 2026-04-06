Federico Vespa, giornalista sportivo, ha commentato la partita Napoli-Milan in programma questa sera durante un'intervista a TMW Radio. Ha detto di aspettarsi un match divertente tra le due squadre e ha anche fatto alcune considerazioni su Allegri. La partita è molto attesa dai tifosi e rappresenta uno degli appuntamenti principali del campionato. Vespa ha espresso alcune previsioni su come potrebbe svolgersi l'incontro.

Durante il solito appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequente di TMW Radio, il giornalista e conduttore radiofonico Federico Vespa ha voluto spendere lacune parole sul campionato. In particolare, Vespa si è voluto soffermare sulla Roma, soprattutto dopo la sconfitta contro l'Inter, per poi passare a Napoli-Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: "lo sono molto deluso, però va ricordato che con l'Inter la Roma aveva cinque titolari fuori. Ha preso la mazzata psicologica del gol di Calhanoglu a fine primo tempo, ma mi aspettavo molto di più sia dal punto di vista di gioco che dalla fase difensiva. Mi aspettavo di più anche da Svilar, che ha portato tanti punti alla Roma, ma è tornato a essere un portiere normale e questa sua flessione sta togliendo qualche punto alla Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vespa: “Napoli-Milan? Mi aspetto una partita divertente. Allegri può…”

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