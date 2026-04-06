Giovane cade da un balcone durante i festeggiamenti di Pasquetta | è grave

Durante i festeggiamenti di Pasquetta, un giovane di Gualtieri Sicaminò è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un balcone. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si sarebbe verificato durante le celebrazioni del Lunedì dell'Angelo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito il ragazzo in codice rosso in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto.

Il ragazzo, originario di Gualtieri Sicaminò, è stato trasportato prima all'ospedale di Milazzo e poi in elisoccorso al Policlinico Pasquetta tragica per un giovane di Gualtieri Sicaminò, finito in codice rosso. Dalle prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe caduto da un balcone durante i festeggiamenti per il Lunedì dell'Angelo. Il giovane è stato soccorso e trasportato dal personale del 118 all'ospedale Fogliani di Milazzo. Successivamente, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Policlinico di Messina. Le sue condizioni sarebbero gravi. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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