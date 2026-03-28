MotoGP Martin vince la Sprint e cade durante i festeggiamenti | scivolata dopo l’impennata il VIDEO

Durante il Gran Premio delle Americhe di MotoGP, Jorge Martin ha vinto la Sprint Race, ma subito dopo aver tagliato il traguardo è scivolato mentre festeggiava. La caduta è avvenuta durante i momenti di celebrazione, dopo aver concluso la gara in prima posizione. Un episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

Finale incredibile al Gran Premio delle Americhe di MotoGP: Jorge Martin trionfa nella Sprint Race, ma subito dopo il traguardo cade mentre festeggia. Il pilota Aprilia ha conquistato la vittoria superando Pecco Bagnaia all’ultima curva, centrando il primo successo stagionale e portandosi anche in testa alla classifica piloti, con un punto di vantaggio su Marco Bezzecchi, caduto nel finale di gara. Festa eccessiva, poi la caduta. Dopo la bandiera a scacchi, Martin si è lasciato andare a un’esultanza tipica della MotoGP, sollevando la moto in impennata davanti al pubblico di Austin. Tuttavia, nel momento in cui ha riportato la ruota anteriore a terra, ha perso il controllo della moto ed è scivolato sull’asfalto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - MotoGP, Martin vince la Sprint e cade durante i festeggiamenti: scivolata dopo l’impennata, il VIDEO Articoli correlati MotoGP Austin, Martin vince la Sprint: Bagnaia secondo, caduta per BezzecchiColpo di scena nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe: a vincere è Jorge Martin, che conquista il primo successo stagionale superando... MotoGP, Martin vince la Sprint ad Austin: sorpasso su Bagnaia all’ultimo giroJorge Martin torna al successo in MotoGP e lo fa vincendo la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe. Altri aggiornamenti su MotoGP Martin vince la Sprint e cade... Temi più discussi: Motogp, Bezzecchi vince in Brasile. Martin è secondo; MotoGP Brasile: Marquez vince la Sprint davanti a Di Giannantonio, 3° Martin; Martin, futuro in Yamaha: e se Jorge vincesse il titolo MotoGP con l'Aprilia?; MotoGp in Brasile, Marquez vince la sprint davanti a Fabio Di Giannantonio. VIDEO. MotoGP: Austin, Martin vince la Sprint Race. Di Giannantonio conquista la pole LA GRIGLIA DI PARTENZAJorge Martin (Aprilia) ha vinto la Sprint Race sul circuito di Austin, classe MotoGP. Secondo é giunto Francesco Bagnaia (Ducati), seguito da Pedro Acosta (Ktm). Singolare incidente per Jorge Martin, ... ansa.it MotoGP: Austin, Martin vince la Sprint Race, Di Giannantonio conquista la pole, ecco la griglia di partenzaJorge Martin (Aprilia) ha vinto la Sprint Race sul circuito di Austin, classe MotoGP. Al secondo posto Francesco Bagnaia (Ducati), seguito da Pedro Acosta (Ktm). Lo stesso Martin è poi incappato in un ... napolimagazine.com MotoGP, Sprint Race: Jorge Martin su Ducati batte d'un soffio Francesco Bagnaia, caduti sia Marquez che Di Giannantonio; per la gara, penalizzati Bezzecchi e Marini. - facebook.com facebook #MotoGP | Martin beffa Bagnaia nella Sprint di Austin e diventa leader. Cade Bezzecchi e Marquez stende Diggia x.com