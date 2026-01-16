Paura a Foggia fantino cade durante una gara e viene travolto da un cavallo | è grave

A Foggia, durante una gara all'Ippodromo dei Sauri, un fantino è stato coinvolto in un grave incidente. Giuseppe D'Alconzo è caduto e è stato travolto dal cavallo, riportando ferite serie. Trasportato in elisoccorso al Policlinico di Foggia, ora si trova nel reparto di Neurochirurgia. L'incidente si è verificato giovedì 15 gennaio, suscitando preoccupazione tra appassionati e addetti ai lavori.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.