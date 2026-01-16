Paura a Foggia fantino cade durante una gara e viene travolto da un cavallo | è grave
A Foggia, durante una gara all'Ippodromo dei Sauri, un fantino è stato coinvolto in un grave incidente. Giuseppe D'Alconzo è caduto e è stato travolto dal cavallo, riportando ferite serie. Trasportato in elisoccorso al Policlinico di Foggia, ora si trova nel reparto di Neurochirurgia. L'incidente si è verificato giovedì 15 gennaio, suscitando preoccupazione tra appassionati e addetti ai lavori.
Caduto durante la quarta corsa mentre gareggiava presso l'Ippodromo dei Sauri di Foggia, Giuseppe D'alconzo si trova ricoverato presso il reparto di Neurochirurgia del Policlinico di Foggia, dove negli istanti successivi all'incidente di ieri giovedì 15 gennaio, è stato trasportato in elisoccorso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Cade da cavallo a Paderno d'Adda: paura per una 42enne
Leggi anche: Cavallo al galoppo su via Anticolana: paura ad Anagni, identificato il fantino
Paura a Foggia, donna accoltellata in strada. Fermato sporco di sangue il presunto aggressore, è l'ex compagno - E' stato rintracciato e bloccato dopo un breve inseguimento a piedi, in piazza della Croce Rossa a Roma, il marocchino sospettato di avere accoltellato a morte la sua ex compagna, la notte scorsa a ... affaritaliani.it
+++ FOGGIA, INCIDENTE IN PISTA: BRUTTA CADUTA PER GIUSEPPE D'ALCONZO, ANNULLATA LA 4° CORSA +++ Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/paura-allippodromo-di-foggia-brutta-caduta-per-giuseppe-dalconzo-annullata-la-quarta-co - facebook.com facebook
#Foggia, anziano si barrica in casa per paura: presunte baby gang nel centro storico x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.