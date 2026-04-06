Una nuova legge sta per essere approvata, con l’obiettivo di introdurre restrizioni su alcune delle piattaforme più popolari tra i giovani, come TikTok, Instagram, YouTube e WhatsApp. La premier si prepara a firmarla, segnando un cambiamento significativo nel panorama digitale. Le misure riguardano le modalità di utilizzo di questi servizi e sono destinate a modificare il loro funzionamento, coinvolgendo diversi settori dell’industria tecnologica.

TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp: applicazioni e servizi digitali ampiamente utilizzati anche dai più giovani potrebbero essere interessati da nuove restrizioni. Il governo Meloni sta predisponendo un disegno di legge che, secondo quanto emerso, introdurrebbe il divieto di accesso ai social network e alle piattaforme di condivisione video per chi non ha ancora compiuto 15 anni. La misura è al momento in fase di elaborazione e non è stato diffuso un testo definitivo. Le indicazioni disponibili riguardano una bozza visionata da un quotidiano nazionale e alcuni elementi discussi in sede ministeriale. Bozza del provvedimento: stop ai social per gli under 15. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Giorgia Meloni pronta a firmare: la nuova legge cambia tutto

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