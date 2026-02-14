Referendum Giustizia tutto in bilico | Giorgia Meloni pronta a scendere in campo

Giorgia Meloni si prepara a intervenire sul referendum sulla giustizia, che mette in crisi la stabilità del governo. La premier ha deciso di parlare pubblicamente dopo che i sondaggi mostrano un forte aumento del no tra gli elettori, soprattutto tra chi teme cambiamenti rapidi nel sistema giudiziario. La decisione arriva mentre le piazze sono piene di attivisti e cittadini divisi tra sostenitori e oppositori della riforma.

L’attuale scenario politico italiano è fortemente scosso dalle ultime rilevazioni statistiche riguardanti il prossimo referendum sulla riforma della giustizia. I dati presentati da Nando Pagnoncelli per Ipsos delineano un quadro di profonda incertezza, dove il destino della consultazione appare legato a doppio filo alla capacità di mobilitazione dei partiti. Secondo i sondaggi, la conoscenza della materia referendaria tra i cittadini è ancora estremamente superficiale, con solo il dieci per cento della popolazione che dichiara di essere pienamente consapevole dei contenuti del quesito. Questa carenza informativa si riflette in un giudizio collettivo profondamente spaccato, dove le opinioni favorevoli al riequilibrio dei poteri pareggiano quasi perfettamente i timori di una possibile limitazione dell’indipendenza della magistratura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Referendum Giustizia, tutto in bilico: Giorgia Meloni pronta a scendere in campo Sondaggi referendum, risultato in bilico. E Meloni è pronta a scendere in campo Nando Pagnoncelli ha riferito sul Corriere della Sera che, secondo gli ultimi sondaggi Ipsos, solo il 10% degli italiani conosce il referendum sulla riforma della giustizia. Sondaggio Referendum sulla Giustizia, Giorgia Meloni tiene le dita incrociate: oggi vincerebbe il Sì Il referendum sulla Giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Referendum giustizia, Conte: Parole Meloni sui magistrati fanno accapponare la pelle Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum sulla Giustizia, tutto quello che c'è da sapere; Referendum Giustizia, Mattarella firma Dpr su nuovo quesito: la data resta il 22-23 marzo; Il sondaggio: referendum sulla Giustizia, ora è testa a testa. Referendum sulla giustizia, due esperti con idee opposte ci spiegano, punto per punto, perché votare sì oppure noCome cambierebbe la magistratura se vincesse il sì al referendum sulla giustizia? La «riforma Nordio» va a vantaggio dei cittadini o di chi, di volta in volta, detiene il potere? Rispondono Stefano Ce ... vanityfair.it Referendum giustizia 2026, la spiegazione semplice: quesito, come e quando si votaIl Referendum costituzionale sulla Giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Gli italiani saranno chiamati a decidere se confermare o respingere la riforma della giustizia approvata dal ... tag24.it La posizione del Pd sul referendum sulla Giustizia facebook #referendum #giustizia Una rilevazione interna dà il “No” in salita. Eventi con Giorgia il 13 a Milano e il 18 a Napoli. Ma il partito si divide @salvini_giacomo x.com