Da oggi, in seguito alle recenti tensioni politiche, il governo assume una posizione più decisa e autonoma. La leader del governo ha annunciato una svolta nel metodo di gestione, optando per decisioni più rapide e una linea più netta. Questa scelta si verifica dopo il referendum sulla separazione delle carriere, che ha aperto un nuovo scenario nel panorama politico.

Il passaggio politico più delicato aperto dal referendum sulla separazione delle carriere, Giorgia Meloni imprime un cambio di passo e sceglie una conduzione più autonoma, puntando su una linea netta e su decisioni rapide. Meloni ai ripari dopo il referendum: cambia tutto. La presidente del Consiglio procede senza arretramenti e inquadra la fase come un redde rationem politico destinato a produrre effetti in tempi brevi: intervenire sulle criticità, riorganizzare i livelli di responsabilità e rilanciare l’azione dell’esecutivo. È una strategia che, per definizione, comporta anche margini di rischio e possibili contraccolpi, fino a trasformarsi in un boomerang politico se non sostenuta da coesione e risultati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Da oggi cambia tutto”. La decisione di Giorgia Meloni dopo il caos

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