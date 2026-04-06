Giorgia Meloni pronta a firmare! Cambia davvero tutto

In molte abitazioni, un semplice messaggio o un video segreto possono scatenare reazioni improvvise e intense. È in questi momenti che si svelano tensioni nascoste o cambiamenti inaspettati. La decisione di una figura politica di firmare un atto importante ha suscitato attenzione e discussioni tra vari osservatori. Si tratta di un passo che potrebbe avere ripercussioni significative, anche se i dettagli specifici non sono ancora noti.

C’è un momento, in tante case, in cui tutto esplode per una cosa minuscola. Una notifica. Un video visto di nascosto. Un “mamma, tutti ce l’hanno”. E lì capisci che non è solo un telefono: è un pezzo di mondo dove i ragazzi entrano prestissimo, spesso senza che nessuno riesca davvero a stargli dietro. Negli ultimi mesi il tema è diventato una miccia continua tra famiglie, scuole e psicologi: ansia, insonnia, bullismo, contenuti troppo adulti. E adesso, lontano dai riflettori ma non troppo, la politica starebbe preparando una mossa che cambierebbe tutto. Una di quelle che dividono, accendono le chat e fanno tremare i tavoli delle cene. La mossa che può cambiare le regole del gioco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Auguri di Pasqua dalla premier Giorgia Meloni, che sui social posta una foto insieme alla figlia all'aperto. "Con affetto, rivolgo a tutti voi e ai vostri cari i più sinceri auguri di una felice e serena Pasqua", si legge nel messaggio. via IG: giorgiameloni facebook

Mio commento di oggi su @ilmanifesto. Torno sulla debolezza, nonostante le apparenze, della leadership di Giorgia Meloni. La questione di fondo è la visione del futuro. Seguire Trump non è come adattarsi a Berlusconi, le cose potrebbero finire molto male. x.com