Il governo giapponese ha annunciato un piano per ridurre la presenza degli orsi nel paese, con l’obiettivo di gestire meglio la convivenza tra la popolazione umana e la fauna selvatica. Come parte della strategia, sono stati aumentati i numeri dei cacciatori autorizzati, che ora sono tre volte rispetto al passato. La misura mira a contenere la crescita della popolazione di orsi entro il 2030.

Il governo giapponese ha varato una strategia nazionale per contenere la popolazione degli orsi, puntando a stabilire un equilibrio tra uomo e fauna selvatica entro il 2030. Il piano nasce per contrastare l’aumento degli attacchi e l’espansione territoriale degli animali. L’emergenza è certificata dai numeri dell’anno fiscale 2025. In quel periodo si sono registrati 13 decessi e 237 aggressioni, cifre che rappresentano il picco massimo degli ultimi decenni. Il fenomeno è aggravato da uno squilibrio ecologico evidente. Negli ultimi quindici anni, l’area occupata dagli orsi è cresciuta tra il 30% e il 40%, spingendo gli esemplari a spostarsi in zone precedentemente non frequentate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone: piano drastico contro gli orsi, triplicati i cacciatori

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