Nella Niscemi sicura affitti triplicati contro gli sciacalli do al Comune la mia casa per gli sfollati

Dopo la frana che ha messo in fuga alcune famiglie, Germano Bottini decide di mettere a disposizione la sua casa. L’uomo ha contattato il Comune e offre gratuitamente l’alloggio agli sfollati, sperando di aiutare chi ha perso tutto. I prezzi degli affitti nella zona sono saliti alle stelle, ma lui non ci pensa due volte: “Voglio solo aiutare chi ha bisogno”. La sua scelta sta facendo discutere tra i residenti e le autorità.

Dopo la frana che ha colpito Niscemi, Germano Bottini offre gratuitamente la sua casa al Comune per gli sfollati e a Fanpage.it lancia l'appello: "Altri cittadini emigrati al Nord facciano lo stesso con le loro case".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Niscemi Sicura Sergio, sfollato a Niscemi: “La mia casa è franata e ho perso tutto. Rischiamo di rimanere un paese fantasma” Sergio Cirrone, uno degli oltre mille sfollati a Niscemi, racconta di aver perso tutto dopo la frana che ha travolto la sua casa. Niscemi, la frana continua a muoversi. Il consigliere comunale: “Numero degli sfollati sale a 1100” A Niscemi, in Sicilia, la frana prosegue il suo lento avanzamento, causando preoccupazione tra la popolazione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Niscemi Sicura Argomenti discussi: Nella Niscemi sicura affitti triplicati, contro gli sciacalli do al Comune la mia casa per gli sfollati; Emergenza Niscemi, per gli affitti 7 milioni. La new town divide; Frana di Niscemi, il ciclone ha dato l'ultima spinta. Mettere in sicurezza l'intera zona? Credo sarà difficile; Frana di Niscemi: 30 anni di fondi persi e un disastro annunciato. Niscemi, la città che arretra: cosa significa vivere con la frana davanti casa1.276 cittadini evacuati, circa 500 nuclei familiari e una zona rossa che può arretrare verso il centro abitato se il fronte continua a cedere. Dietro questi numeri ci sono chiavi lasciate sul tavol ... blogsicilia.it Ciciliano: “La frana è ancora attiva, la zona rossa arretra verso il centro di Niscemi” Il centro di Niscemi, anche se costruito sulla piana, è assolutamente in zona sicura... - facebook.com facebook A Niscemi, il Governo ha fatto più danni del ciclone Harry. Hanno sprecato i 6 miliardi del Patto per la Sicilia che noi avevamo stanziato e non hanno riaperto Italia Sicura. La mia intervista a Repubblica x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.