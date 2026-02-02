Nella Niscemi sicura affitti triplicati contro gli sciacalli do al Comune la mia casa per gli sfollati

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la frana che ha messo in fuga alcune famiglie, Germano Bottini decide di mettere a disposizione la sua casa. L’uomo ha contattato il Comune e offre gratuitamente l’alloggio agli sfollati, sperando di aiutare chi ha perso tutto. I prezzi degli affitti nella zona sono saliti alle stelle, ma lui non ci pensa due volte: “Voglio solo aiutare chi ha bisogno”. La sua scelta sta facendo discutere tra i residenti e le autorità.

Dopo la frana che ha colpito Niscemi, Germano Bottini offre gratuitamente la sua casa al Comune per gli sfollati e a Fanpage.it lancia l'appello: "Altri cittadini emigrati al Nord facciano lo stesso con le loro case".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Niscemi Sicura

Sergio, sfollato a Niscemi: “La mia casa è franata e ho perso tutto. Rischiamo di rimanere un paese fantasma”

Sergio Cirrone, uno degli oltre mille sfollati a Niscemi, racconta di aver perso tutto dopo la frana che ha travolto la sua casa.

Niscemi, la frana continua a muoversi. Il consigliere comunale: “Numero degli sfollati sale a 1100”

A Niscemi, in Sicilia, la frana prosegue il suo lento avanzamento, causando preoccupazione tra la popolazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Niscemi Sicura

Argomenti discussi: Nella Niscemi sicura affitti triplicati, contro gli sciacalli do al Comune la mia casa per gli sfollati; Emergenza Niscemi, per gli affitti 7 milioni. La new town divide; Frana di Niscemi, il ciclone ha dato l'ultima spinta. Mettere in sicurezza l'intera zona? Credo sarà difficile; Frana di Niscemi: 30 anni di fondi persi e un disastro annunciato.

nella niscemi sicura affittiNiscemi, la città che arretra: cosa significa vivere con la frana davanti casa1.276 cittadini evacuati, circa 500 nuclei familiari e una zona rossa che può arretrare verso il centro abitato se il fronte continua a cedere. Dietro questi numeri ci sono chiavi lasciate sul tavol ... blogsicilia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.