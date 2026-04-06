GialappaShow stasera in tv | anticipazioni comici ospiti

Stasera torna in televisione il programma “GialappaShow” con il suo secondo appuntamento stagionale. La trasmissione, nota per il suo stile satirico, presenta nuovamente un mix di parodie, humor e situazioni surreali. Dopo il debutto che ha subito ravvivato il suo mondo di riferimenti e sketch, il programma si prepara a coinvolgere il pubblico con nuove gag e la partecipazione di ospiti e comici. La puntata promette di mantenere il tono leggero e irriverente che lo caratterizza.

Dopo un esordio che ha rimesso subito in moto il suo universo surreale, “GialappaShow” torna con il secondo appuntamento stagionale, che rilancia il personale concentrato di satira, parodie e nonsense. Oggi, lunedì 6 aprile, dalle 21.30 su TV8 (in simulcast su Sky e in streaming su NOW), lo show della Gialappa's Band presenta nuovi ingressi, sketch inediti e ospiti a sorpresa. Il versante musicale ci presenta un ospite internazionale che risponde al nome di Jack Savoretti, protagonista di una performance speciale insieme ai Neri per Caso e alla Bandakadabra. Insieme reinterpretano "You Can Call Me Al" di Paul Simon, mentre i Neri per Caso propongono anche una rivisitazione originale di "Tu mi piaci tanto", brano sanremese di Sayf. 🔗 Leggi su Today.it Zelig 30, da stasera in tv lo show celebrativo: anticipazioni, comici, ospiti, scalettaA distanza di anni dal debutto, non si può negare che lo show comico “Zelig” è ben presente nella memoria collettiva, in grado di attraversare... Leggi anche: Zelig 30, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e comici in scaletta GialappaShow – Chi si fa i fatti suoi, campa cent’anni Temi più discussi: Gialappa Show riparte stasera in tv con Jovanotti e le nuove parodie di Maccio Capatonda e Brenda Lodigiani: tutte le novità; GialappaShow, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, cast, ospiti; Mago Forest e poi? Dalla prima all'ultima risata, tutto sul nuovo Gialappashow; GialappaShow al via stasera su TV8 e Sky: il cast e le novità della settima stagione. Show - In onda alle 21:40Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net GialappaShow, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, cast, ospitiRitorno in grande stile per la Gialappa's Band e il Mago Forest, affiancato in questo primo appuntamento da Jovanotti ... today.it #GialappaShow questa sera alle 21:30 su TV8 facebook Nulla può fermare Corona! #GialappaShow x.com