Zelig 30 stasera in tv l' ultima puntata | anticipazioni e comici in scaletta

Questa sera va in onda l’ultima puntata di Zelig 30, il programma che ha fatto la storia della comicità italiana. Dopo trent’anni, il palco di Zelig chiude i battenti, portando sullo schermo le ultime battute e le risate di una lunga carriera. Tra i comici in scaletta ci saranno volti noti e new entry, pronti a salutare i fan con le loro battute più divertenti. La serata promette di essere una festa per chi ha seguito e amato questo show nel corso degli anni.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” Trent’anni non sono solo un numero, soprattutto se passano attraverso battute entrate nel linguaggio comune, personaggi diventati celebri e un palco che ha lanciato intere generazioni di comici. “Zelig 30” ci aspetta con un ultimo appuntamento oggi, lunedì 2 febbraio, in prima serata su Canale 5. La comicità, la nostalgia e quello spirito leggero ma mai superficiale che ha reso tanto longevo lo show, con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che salutano in modo festoso e spiritoso. Ultimo appuntamento con l’universo Zelig che ha, nel corso delle ultime settimane, festeggiato il suo trentennale lanciando sketch storici riproposti dal vivo, momenti inediti e incursioni d’archivio che riportano alla ribalta epoche diverse del programma.🔗 Leggi su Today.it

Stasera in tv va in onda la terza puntata di Zelig 30, il celebre programma che da trent'anni propone comicità e personaggi iconici.

Zelig 30, stasera in tv la seconda puntata anticipazioni e comici in scaletta

