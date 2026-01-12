Zelig 30 da stasera in tv lo show celebrativo | anticipazioni comici ospiti scaletta

Stasera torna in televisione “Zelig 30”, lo show celebrativo che ripercorre la storia del celebre programma comico. Con anticipazioni su comici, ospiti e scaletta, l’evento offre un’occasione per rivivere i momenti più significativi di questa produzione che, nel corso degli anni, ha saputo mantenere la propria identità e attraversare diverse generazioni. Un appuntamento che rende omaggio a un simbolo della comicità italiana.

A distanza di anni dal debutto, non si può negare che lo show comico "Zelig" è ben presente nella memoria collettiva, in grado di attraversare generazioni, mode e linguaggi mantenendo una propria identità. Con "Zelig 30", in onda da oggi, lunedì 12 gennaio 2026 in prima serata su Canale 5, la.

